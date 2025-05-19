#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
509.51
570.6
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
509.51
570.6
6.3
Советы

Три знака зодиака, в представительниц которых влюбляются все мужчины

парень, девушка, руки, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 15:56 Фото: pexels
Ясновидящая и шаманка из Казахстана, финалистка шестого сезона шоу "Битва экстрасенсов" Кажетта рассказала, представительницы каких знаков зодиака с рождения обладают необъяснимой притягательностью для мужчин, сообщает Zakon.kz.

Скорпион

Его ясновидящая называет самым сексуальным знаком во всем зодиаке.

"Если вы когда-нибудь встречались со Скорпионами, вы уже знаете, что они обладают непреодолимой силой притяжения. Даже если представительница этого знака не имеет канонически привлекательной внешности, ее обаяние заставляет мужчин падать к ее ногам. Порой попытаться описать, что именно так привлекает в представительницах этого знака, мужчинам сложно. Тайна, окружающая их, заводит мужчин: в женщинах-Скорпионах есть загадка", – цитирует Кажетту "Вечерняя Москва".

Наряду с их способностью привлекать, у них также есть способность читать мысли. Так что если вы не можете разобраться в себе, спросите у Скорпиона. Этот талант находит свое применение и в постели. Они всегда знают наперед, чего от них ждет мужчина, и способны воплотить любые его фантазии.

Лев

Представительницы этого знака активны, амбициозны и оптимистичны. Они умеют хорошо провести время и знают, как сделать позитивной даже самую безнадежную ситуацию. Невозможно не почувствовать влечение к теплу и харизме, которые излучает само их существо.

"Когда женщина-Лев заинтересована в мужчине, она делает его центром своего мира. Для многих мужчин такое внимание – действительно сексуальная вещь, которая впоследствии находит свое продолжение в интимной обстановке. А собственно, в постели Львицы максимально раскрепощены и легки. Единственная проблема с этими женщинами – им нужно много внимания и комплиментов. Порой им надо и польстить", – отмечает шаманка.

Рак

Представители этого знака зодиака являются третьими по привлекательности среди остальных, но с другой – более нежной и чуткой стороны. Женщины-Раки – это романтики, поэтому они будут помнить дату, когда вы встретились, день, когда у вас начались серьезные отношения, когда вы поцеловались. И так до бесконечности.

"Обратной стороной Раков является их мрачное настроение и цепкость, которые могут давить на партнера. Но если мужчина сможет смириться с этой "темной" стороной, у него будет самый преданный и нежный партнер в мире. Важно упомянуть, что в сексе женщины-Раки лучше других угадывают пожелания своего мужчины и получают от этого такое же удовольствие. Они не выпячивают свою сексуальность на этапе флирта, но когда для этого приходит время, удивляют мужчину", – заявила Кажетта.

Ранее Кажетта рассказала, о чем может предупреждать номер квартиры, дома и даже этажа и бывают ли несчастливые номера квартир.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Казахстанцам рассказали, какие сбережения в банках под угрозой
Советы
16:32, Сегодня
Казахстанцам рассказали, какие сбережения в банках под угрозой
Казахстанцам рассказали, что делать, если на дорогу вышел дикий зверь
Советы
12:19, Сегодня
Казахстанцам рассказали, что делать, если на дорогу вышел дикий зверь
Какие собаки не подходят для семей с малышами
Советы
10:34, Сегодня
Какие собаки не подходят для семей с малышами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: