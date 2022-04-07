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Законодательство РК
14:57 07.04.2022

Начато служебное расследование в отношении замакима Талгарского района

служебное расследование Фото: gov.kz
В отношении заместителя акима Талгарского района Барлыка Тореханова начато служебное расследование. Он отстранен от должности, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Аппарата акима Талгарского района, на период проведения служебного расследования Барлык Тореханов отстранен от занимаемой должности.

Как отмечает talgarnewskz, поводом послужил тот факт, что заместитель оставил пост ответственного дежурного по району во время январских событий.

Под кураторством Тореханова находились сельские округа Туздыбастау, Бескайнар и Бесагаш, находящиеся близ Алматы.

Стоит отметить, 5 апреля стало известно о том, что аким Талгара Кайрат Исабаев покинул пост по собственному желанию.

Анастасия Московчук
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