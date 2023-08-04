"Послал жителей": в отношении акима Щучинска начато служебное расследование

Прямой эфир акима Щучинска Олжаса Нурмагамбетова обернулся скандалом. Десятки жителей города, обратившиеся с вопросами и предложениями к градоначальнику, так и не дождались ответов. Теперь в отношении Нурмагамбетова начато служебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Изначально речь главы города была посвящена проделанной за прошедшие полгода работе.

"После этого он предложил участникам задавать свои вопросы, а пока ждал, рассказал о предстоящих отчетных встречах и как решается мусорный вопрос. Вопросы от жителей пошли, однако, аким не стал на них отвечать, а попрощался", – говорится в сообщении Tirazh.kz.

Но прямой эфир так и не был выключен.

"За кадром акима спросили, будут ли зачитаны вопросы от жителей города? На что Нурмагамбетов использовал иную формулировку, которую мы не можем опубликовать, т.к. мат запрещен, но смысл такой: пусть он засунет в ... эти вопросы", – отметил автор.

Позднее в Казнете появилось видео, на котором сотрудница акимата пытается завершить эфир с участием Нурмагамбетова.

После обрушившейся критики аким все-таки выступил еще раз с обращением-опровержением.





"2 августа был проведен прямой эфир, где я выступил с отчетом о проделанной работе. Сообщаю, что в ходе и после эфира мною в адрес города Щучинска негативных, а тем более нецензурных высказываний не было сказано", – заявил Нурмагамбетов.

Между тем в акимате Бурабайского района уточнили, что в ходе отчетной встречи акима Щучинска Олжаса Нурмагамбетова с населением вопросы от аудитории не поступали.

"Сотрудник акимата, проводивший прямой эфир, пояснил, что нецензурные выражения должностным лицом не были допущены. Нурмагамбетов дал детальное разъяснение, видео с которым размещено на официальной странице акимата Бурабайского района". Пресс-служба Бурабайского района

Вместе с тем, как заключили в ведомстве, начато служебное расследование в отношении акима города.