16:26 07.04.2022
21 яблоню срубили в Медеуском районе – в акимате Алматы подсчитали ущерб
Фото: Zakon.kz
В ходе мониторинга социальных сетей была обнаружена информация о вырубке яблоневых садов по адресу: Медеуский район, ул. Обсерватория, 5А. В акимате Алматы прокомментировали данную информацию, передает Zakon.kz.
Как сообщили в акимате южной столицы, сотрудники Управления зеленой экономики Алматы совместно с Управлением полиции Медеуского района, а также специализированной природоохранной прокуратурой выехали на место.
В ходе выезда факт вырубки 21 дерева яблоневых пород подтвердился. В связи с чем был составлен акт обследования, подсчитан ущерб в 500 МРП (1 млн 531 тыс. 500 тенге. – Прим. ред.) и направлено письмо в департамент полиции для принятия соответствующих мер.Пресс-служба акимата Алматы
В ведомстве отметили, что отделом дознания Медеуского района возбуждено уголовное дело по ст. 340 УК РК «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников.
По правилам защиты зеленых насаждений, при полном признании вины по заведенному делу за такое нарушение предусмотрена компенсационная посадка 1050 деревьев на землях общего пользования.