21 яблоню срубили в Медеуском районе – в акимате Алматы подсчитали ущерб

Как сообщили в акимате южной столицы, сотрудники Управления зеленой экономики Алматы совместно с Управлением полиции Медеуского района, а также специализированной природоохранной прокуратурой выехали на место.

В ходе выезда факт вырубки 21 дерева яблоневых пород подтвердился. В связи с чем был составлен акт обследования, подсчитан ущерб в 500 МРП (1 млн 531 тыс. 500 тенге. – Прим. ред.) и направлено письмо в департамент полиции для принятия соответствующих мер. Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве отметили, что отделом дознания Медеуского района возбуждено уголовное дело по ст. 340 УК РК «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников.