16:41 07.04.2022
Промышленный альпинист разбился насмерть в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы упал с высоты и разбился насмерть промышленный альпинист. Информацию подтвердили в городском департаменте полиции, передает Zakon.kz.
По словам очевидцев, это произошло в ЖК «Атамекен» во время мойки окон.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в ДП Алматы.
Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Бостандыкского района. В результате падения с высоты погиб гражданин 1995 г.р. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства устанавливаются.Пресс-служба ДП Алматы