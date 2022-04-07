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16:41 07.04.2022

Промышленный альпинист разбился насмерть в Алматы

алматы, многоэтажка, рабочий, кончина, полиция. комментарий Фото: Zakon.kz
В Алматы упал с высоты и разбился насмерть промышленный альпинист. Информацию подтвердили в городском департаменте полиции, передает Zakon.kz.

По словам очевидцев, это произошло в ЖК «Атамекен» во время мойки окон.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в ДП Алматы.

Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Бостандыкского района. В результате падения с высоты погиб гражданин 1995 г.р. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства устанавливаются.Пресс-служба ДП Алматы
Динара Халдарова
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