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Альпинисты разбились насмерть в Астане: работодателя погибших арестовали

Гибель альпинистов в Астане: работодателя погибших арестовали Фото: freepik
Столичный департамент полиции продолжает расследовать гибель трех промышленных альпинистов, которые 12 октября сорвались с высоты и разбились. По уголовному делу арестовали работодателя погибших, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 13 ноября в прокуратуре Астаны, столичный ДП ведет расследование по ч. 3 ст. 277 УК РК – "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Полиция получила доказательства того, что промышленные альпинисты погибли по вине их работодателя.

Руководителя ИП, на которого работали погибшие, задержали. По поручению прокуратуры Астаны его отправили под арест. Сейчас правоохранительные органы устанавливают других виновников трагического инцидента. Ход расследования контролирует прокуратура. 

12 октября четверо промышленных альпинистов, работавших на стройплощадке в Астане, сорвались с высоты. Один рабочий скончался на месте, остальные трое попали в больницу с многочисленными травмами. Двое пострадавших умерли уже после госпитализации. По факту гибели людей начали расследование. Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова еще в октябре отмечала, что ответственность за обеспечение безопасности альпинистов должен был взять на себя их работодатель.

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