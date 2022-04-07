Выделены ли средства в бюджете на создание новых областей — Минфин

По созданию областей работа завершится к 1 июля. Большая часть политических решений будет принята до конца апреля. Поэтому финансирование выделят позже. В бюджете на разделение областей деньги не заложены, еще идут все административные процедуры. Вице-министр финансов Татьяна Савельева

Она также прокомментировала вопрос о возможности повторного уточнения бюджета в этой связи.

Здесь есть несколько вариантов: и уточнение бюджета, и корректировка бюджета. Какой будет самый быстрый и эффективный – по тому и пойдем. Татьяна Савельева

Ранее министр юстиции Канат Мусин рассказал о том, когда завершится работа по созданию в стране новых областей.

По словам министра, вопросами по новым областям занимается экономический блок правительства.

Напомним, 16 марта на совместном заседании палат Парламента РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане появятся Абайская, Улытауская и Жетысуская области.