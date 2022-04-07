18:16 07.04.2022
Выделены ли средства в бюджете на создание новых областей — Минфин
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр финансов Татьяна Савельева в кулуарах Мажилиса рассказала, когда будут завершены работы по новым областям, передает корреспондент Zakon.kz.
По созданию областей работа завершится к 1 июля. Большая часть политических решений будет принята до конца апреля. Поэтому финансирование выделят позже. В бюджете на разделение областей деньги не заложены, еще идут все административные процедуры. Вице-министр финансов Татьяна Савельева
Она также прокомментировала вопрос о возможности повторного уточнения бюджета в этой связи.
Здесь есть несколько вариантов: и уточнение бюджета, и корректировка бюджета. Какой будет самый быстрый и эффективный – по тому и пойдем.Татьяна Савельева
Ранее министр юстиции Канат Мусин рассказал о том, когда завершится работа по созданию в стране новых областей.
По словам министра, вопросами по новым областям занимается экономический блок правительства.
Напомним, 16 марта на совместном заседании палат Парламента РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане появятся Абайская, Улытауская и Жетысуская области.