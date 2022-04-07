Страны G7 намерены усиливать санкционное давление на Россию

Об этом говорится в заявлении, принятом 7 апреля на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки», которая состоялась на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе, передает ТАСС.

На встрече глав МИД Группы семи (G7) в Брюсселе было принято совместное заявление по поводу ситуации в Украине.

В нем указывается, что страны G7 готовы оказывать дальнейшую помощь Киеву и в том числе — военной техникой и финансовыми средствами.

Также говорится, что страны G7 намерены ускорить выполнение плана по снижению зависимости от российских энергоносителей.

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в пятый пакет европейских санкций, который сейчас обсуждается, нефтяное эмбарго против России не входит. Главы МИД Евросоюза рассмотрят новый пакет санкций 11 апреля.