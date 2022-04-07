Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:20 07.04.2022

Страны G7 намерены усиливать санкционное давление на Россию

g7 Фото: Instagram/g7
Страны «Большой семерки» (G7) будут поддерживать и усиливать давление на Россию с помощью дополнительных санкций, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении, принятом 7 апреля на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки», которая состоялась на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе, передает ТАСС.

На встрече глав МИД Группы семи (G7) в Брюсселе было принято совместное заявление по поводу ситуации в Украине.

В нем указывается, что страны G7 готовы оказывать дальнейшую помощь Киеву и в том числе — военной техникой и финансовыми средствами.

Также говорится, что страны G7 намерены ускорить выполнение плана по снижению зависимости от российских энергоносителей.

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в пятый пакет европейских санкций, который сейчас обсуждается, нефтяное эмбарго против России не входит. Главы МИД Евросоюза рассмотрят новый пакет санкций 11 апреля.

Новость по теме

Евросоюз подготовил пятый пакет санкций в отношении России

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз США
Казахстан снимет ограничения по пересечению сухопутной границы с тремя странами
06.04.2022
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и восьми областях РК
06.04.2022
Тренер Головкина дал прогноз на бой с Муратой
06.04.2022
Узбекистан отменил заявку казахстанской авиакомпании на полеты в Самарканд
06.04.2022
Нуржан Нуржигитов назначен акимом Жамбылской области
07.04.2022
Главная Топ LIVE Все