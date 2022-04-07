Названы знаки зодиака, у которых всегда есть деньги

Авгурова уверяет, что именно они способны пережить даже самые трудные времена.

По словам астролога, звезды особенно благоволят рожденным под знаком Льва.

Их властность и харизма обычно сочетаются с расчетливостью и планированием. Львы наперед знают, какие траты им предстоят, крайне редко совершают необдуманные покупки и не дают их делать своим родным. Этот знак не только разумно тратит, но и умеет зарабатывать деньги.

Такие люди редко меняют место работы, но если увольняются, то исключительно ради более выгодных должностей. Впрочем, иногда Львов заносит, и они вступают в конфликт с руководством, но даже в этой ситуации не теряют в деньгах.

Далее идут Весы. Им тоже не грозит безденежье, но совсем по другой причине.

От природы нерешительный и пессимистичный знак, как отмечено на сайте «ИнфоЗоид», ждет от жизни ударов, а не удач. Человек-Весы как никто другой знает, что за чередой успехов всегда наступает оглушительный проигрыш.

И именно на этот случай у этих людей «подстелена соломка» в виде спрятанной ото всех заначки. Астролог заявляет, что, экономно расходуя сбережения, Весы способны долго прожить без работы и доходов.

Рожденные под знаком Скорпиона тоже очень бережливы, но их самой сильной стороной в формировании финансовой состоятельности является правильный выбор стратегии выживания.

Скорпионы частенько идут работать не туда, где интересно, а где больше платят. Партнеров для совместной жизни они тоже инстинктивно выбирают перспективных или уже сформировавшихся. Впрочем, в молодости Скорпион может принять импульсивное решение и создать семью с «просто хорошим человеком», но такой брак будет недолговечным.

Этот знак смело пойдет на разрыв, если «хороший человек» окажется безынициативным и не умеющим обеспечить финансовый достаток. Скорпионы умеют накапливать, а затем с трудом расстаются с накоплениями, но именно это дает им возможность легко пережить трудные времена.

Что касается Дев, то ум и умение прогнозировать события дают им максимальные шансы на финансовое благополучие. Рожденные под этим знаком всегда знают, какой суммой располагают, не любят рисковать деньгами и неплохо инвестируют.

Кроме того, этот представитель зодиакального круга практичен и расчетлив, но отличается разумной щедростью. Девы способны на благотворительность, однако никогда не отдадут последнее. По мнению астролога, у человека-Девы всегда есть деньги, так как он просчитывает последствия своих действий.