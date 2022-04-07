Курьер на мопеде попал в ДТП в Алматы

Водитель ВАЗ-2114 двигался по Восточной объездной автодороге в северном направлении. Не доезжая до улицы Диваева у автомобиля вырвало шаровую опору. Водитель прижался к обочине правого ряда и остановился. Вытащил домкрат, стал чинить машину.

Курьер одной из компаний по доставке двигался на мопеде также на север по Восточной объездной автодороге. Или не заметив перед собой машину, или не справившись с управлением, он врезался в стоящий перед ним ВАЗ-2114.

Водителя мопеда выбросило на проезжую часть, где он едва не попал под колеса двигавшейся за ним Chevrolet Nexia. Ее водитель чудом успел затормозить.

Прибывшие медики забрали мопедиста.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz