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Мопедист попал под колеса грузовика в Алматы

Мопедист попал под колеса грузовика в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 15:16 Фото: Instagram/100baksoff_original
В Алматы произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием мопедиста. В полиции города Zakon.kz рассказали детали дорожной аварии.

Об инциденте стало известно из социальных сетей.

"В 6 утра на Полежаева – Райымбека мопед столкнулся с фурой. Большинство инцидентов связано с молодыми водителями, которые не знакомы с правилами дорожного движения и без водительских прав", – говорится в описании к видео.

Комментаторы отмечают, что в городе ежедневно происходят десятки ДТП с участием мопедов, и просят запретить этот вид транспорта.

  • Может, у мопедистов действительно две жизни?
  • Давно пора их убрать, уже сколько людей пострадали.
  • Нормально отношусь к мопедам, но водители некоторые неадекватно ездят.
  • Убрать нужно эти мопеды! Невозможно повернуть, постоянно вылетают. Правила не соблюдают! Протискиваются между машин в потоке! Создают только проблемы водителям!
  • Мопеды нужно убрать, у нас дороги не дают возможность для мопедов, они лезут под машины. Страшно за себя и за них, потом отвечать за их тупость.
  • Проблема в том, что они и не хотят их знать, – пишут пользователи Сети.

В пресс-службе полиции Алматы отреагировали на видео и поделились подробностями.

"ДТП произошло 1 мая в 06:30 в Алмалинском районе Алматы. Водитель автомашины Mercedes и мопедист ехали по проспекту Райымбека в попутном направлении на восток. На пересечении с улицей Торетай (бывшая улица Полежаева) из-за несоблюдения дистанции водитель мопеда допустил столкновение с Mercedes".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также сказано, что молодой человек получил телесные повреждения, его госпитализировали.

"Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками дорожной полиции", – заключили в ведомстве.

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