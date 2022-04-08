В Тель-Авиве произошла перестрелка – есть убитые и раненые

Как уточняет израильская радиостанция Kan, около 21:00 по местному времени, появились первые сообщения о стрельбе на улице Дизенгоф в центре города. Стрельба велась из нескольких точек.

Полиция призвала жителей района не покидать свои дома, так как опасность сохраняется.

По основной версии полиции, передает радиостанция, в нападении участвовали два террориста. В настоящее время службы безопасности продолжают поиск нападавших и их сообщников в районе атаки.

Состояние двух пострадавших оценивается медиками как критическое.