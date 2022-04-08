01:26 08.04.2022
В Тель-Авиве произошла перестрелка – есть убитые и раненые
Фото: Twitter/ משטרת ישראל
В Тель-Авиве произошла массовая стрельба. По данным местных СМИ, два человека убиты, четверо ранены, сообщает Zakon.kz.
Как уточняет израильская радиостанция Kan, около 21:00 по местному времени, появились первые сообщения о стрельбе на улице Дизенгоф в центре города. Стрельба велась из нескольких точек.
Полиция призвала жителей района не покидать свои дома, так как опасность сохраняется.
По основной версии полиции, передает радиостанция, в нападении участвовали два террориста. В настоящее время службы безопасности продолжают поиск нападавших и их сообщников в районе атаки.
Состояние двух пострадавших оценивается медиками как критическое.