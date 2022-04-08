Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
01:26 08.04.2022

В Тель-Авиве произошла перестрелка – есть убитые и раненые

Стрельба в Тель-Авиве Фото: Twitter/ משטרת ישראל
В Тель-Авиве произошла массовая стрельба. По данным местных СМИ, два человека убиты, четверо ранены, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет израильская радиостанция Kan, около 21:00 по местному времени, появились первые сообщения о стрельбе на улице Дизенгоф в центре города. Стрельба велась из нескольких точек.

Полиция призвала жителей района не покидать свои дома, так как опасность сохраняется.

По основной версии полиции, передает радиостанция, в нападении участвовали два террориста. В настоящее время службы безопасности продолжают поиск нападавших и их сообщников в районе атаки.

Состояние двух пострадавших оценивается медиками как критическое.

Константин Вноровский
Израиль
В Казахстане повысят базовые расчетные показатели
07.04.2022
Как встать в очередь на получение бесплатного земельного участка под ИЖС
07.04.2022
Нуржан Нуржигитов назначен акимом Жамбылской области
07.04.2022
Акимом Кызылординской области назначен Нурлыбек Налибаев
07.04.2022
У Андрея Макаревича родился сын
07.04.2022
Главная Топ LIVE Все