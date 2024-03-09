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В Тель-Авиве задержали уже 16 участников антиправительственных протестов

В Тель-Авиве задержали уже 16 участников антиправительственных протестов, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 04:22 Фото: pexels
Крупные столкновения с полицией во время массового митинга произошли в Тель-Авиве. Протестующие требуют отставки премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает Zakon.kz

По данным местных СМИ акции протеста прошли у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте были сосредоточены крупные силы полиции, которые полностью оцепили толпу и выставили заграждения.

Согласно последним данным, которые приводит РИА Новости, полиция задержала уже 16 участников антиправительственных протестов.

Как и ранее протестующие требуют немедленной отставки правительства во главе с Нетаньяху. Также они просят о подписании нового соглашения с ХАМАС об обмене пленными.

Ранее сообщалось, что конный отряд полиции разгоняет протестующих в Израиле.

В последние недели в Израиле возобновились антиправительственные митинги, напоминающие еженедельные протесты против продвигаемой правительством Израиля судебной реформы, которые затихли после атаки ХАМАС 7 октября и последующей эскалации конфликта.

Ранее сообщалось, что ХАМАС настаивает в ходе переговоров с Израилем на постоянном прекращении конфликта, а не просто гуманитарном перемирии, как это уже было по итогам предыдущей договоренности в конце 2023 года.

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Елена Вебер
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