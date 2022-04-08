Женщин в Казахстане стало больше

Исследователи Finprom.kz уточняют: к 1 марта 2022 года в стране насчитывалось 9,9 млн женщин — на 1,2% больше, чем годом ранее. Численность казахстанок стабильно прирастает на 1,2%-1,3% ежегодно.

Больше всего женщин, как и в целом людей в Казахстане, ожидаемо проживает в густонаселенных регионах – Алматы, Алматинской и Туркестанской областях, меньше всего – в Северо-Казахстанской области, – отмечено в публикации.

Стоит отметить, что доля женщин от общей численности населения по стране заметно разнится.

Так, самыми «женскими» регионами являются Алматы (54,2% женщин от общего числа алматинцев), Павлодарская (52,5%) и Костанайская (52,4%) области.

Тем временем в Туркестанской и Кызылординской областях численность мужчин, напротив, преобладает над численностью женщин, а на долю казахстанок приходится 49,2% и 49,7% населения этих двух регионов, соответственно.

Примечательный факт: в разрезе возрастов гендерный баланс отличается от среднестатистического весьма заметно. Так, до 29 лет — то есть фактически в детском и молодежном возрасте — в общей численности населения РК преобладают мужчины.

В возрасте от 30 до 49 лет женщин и мужчин в РК почти поровну.

И лишь после 50 лет гендерный баланс начинает крениться в сторону женщин. Так, в возрасте от 50 до 59 лет доля женщин в общей численности казахстанцев имеет все еще не слишком большой перевес — 53,6%, однако далее она растет все заметнее и к возрасту от 85 лет и старше взлетает до 72,1%.

То есть если девочек и девушек в Казахстане меньше, чем мальчиков и юношей, то пожилых женщин старше 80 лет в стране в два с половиной раза больше, чем мужчин того же возраста, – добавили эксперты.

Что касается занятости: в 2021 году в стране насчитывалось 4,3 млн занятых женщин против 4,2 млн годом ранее, годовой рост — на 0,9%.

Большинство женщин занято в сфере торговли и авторемонта: 828,7 тыс. человек — на 0,4% больше, чем годом ранее. Среди «популярных» отраслей также отмечены образование и АПК. Совокупно в этой тройке отраслей задействовано 50,4% занятых женщин страны.

При этом большинство мужчин в 2021 году было занято в сфере АПК. В тройку лидирующих отраслей вошли торговля и авторемонт, а также строительство. На Топ-3 отраслей пришлось 39,5% всех занятых мужчин.