Головкин прошел взвешивание и получил поздравления от японцев

Геннадий Головкин и Риота Мурата сойдутся на ринге за право обладать чемпионскими титулами IBF и WBA Super в среднем весе. По итогам взвешивания боксеры уложились в лимит среднего дивизиона, цифры на весах показали по 72,5 килограмма. После этого GGG и Murata провели традиционную дуэль взглядов.

В конце мероприятия организаторы поединка поздравили GGG с юбилеем, вручив ему и его брату букет цветов.

Поединок Головкина и Мураты пройдет 9 апреля.

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