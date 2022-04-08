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10:36 08.04.2022

Головкин прошел взвешивание и получил поздравления от японцев

Бокс Бой Мурата Фото: twitter/GGGBoxing
В японской Сайтаме состоялась процедура взвешивания участников предстоящего боя, который пройдет 9 апреля между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает Zakon.kz.

Геннадий Головкин и Риота Мурата сойдутся на ринге за право обладать чемпионскими титулами IBF и WBA Super в среднем весе. По итогам взвешивания боксеры уложились в лимит среднего дивизиона, цифры на весах показали по 72,5 килограмма. После этого GGG и Murata провели традиционную дуэль взглядов.

В конце мероприятия организаторы поединка поздравили GGG с юбилеем, вручив ему и его брату букет цветов.

Поединок Головкина и Мураты пройдет 9 апреля.

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Куандык Шынасилов
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