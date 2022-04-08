10:36 08.04.2022
Головкин прошел взвешивание и получил поздравления от японцев
Фото: twitter/GGGBoxing
В японской Сайтаме состоялась процедура взвешивания участников предстоящего боя, который пройдет 9 апреля между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает Zakon.kz.
Геннадий Головкин и Риота Мурата сойдутся на ринге за право обладать чемпионскими титулами IBF и WBA Super в среднем весе. По итогам взвешивания боксеры уложились в лимит среднего дивизиона, цифры на весах показали по 72,5 килограмма. После этого GGG и Murata провели традиционную дуэль взглядов.
В конце мероприятия организаторы поединка поздравили GGG с юбилеем, вручив ему и его брату букет цветов.
— Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) April 8, 2022
Arigato ありがとう
Thank you! Рахмет! Спасибо! pic.twitter.com/Eia83MucpG
Поединок Головкина и Мураты пройдет 9 апреля.
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