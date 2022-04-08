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Законодательство РК
10:30 08.04.2022

Незаконный товар на 585 млн тенге попытались ввезти в Казахстан из КНР

рк, кнр, контрабанда, сумма, афм, факт Фото: pxhere
Агентством РК по финансовому мониторингу (АФМ) выявлена экономическая контрабанда на 585 млн тенге из КНР, задержан директор компании, передает Zakon.kz.
Департаментом АФМ по Алматы совместно с прокуратурой города выявлен факт экономической контрабанды товаров народного потребления из КНР в особо крупном размере. Досудебное расследование зарегистрировано в отношении руководства ТОО «Group of the Companies TDA» по факту экономической контрабанды, предусмотренной ст. 234 ч. 2 п. 1, 4, 5 УК РК.Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве заверили, что всю операционную работу фирмы выполнял директор данного ТОО.

Общая стоимость незаконно перемещенных товаров из КНР составила более 585 млн тенге. Сумма, подлежащая к уплате в бюджет таможенных платежей и налогов, – более 125 млн тенге.Пресс-служба АФМ РК

Также сообщается, что 31 марта Специализированным межрайонным следственным судом Алматы в отношении директора ТОО санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».

Динара Халдарова
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