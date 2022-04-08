Незаконный товар на 585 млн тенге попытались ввезти в Казахстан из КНР

Департаментом АФМ по Алматы совместно с прокуратурой города выявлен факт экономической контрабанды товаров народного потребления из КНР в особо крупном размере. Досудебное расследование зарегистрировано в отношении руководства ТОО «Group of the Companies TDA» по факту экономической контрабанды, предусмотренной ст. 234 ч. 2 п. 1, 4, 5 УК РК. Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве заверили, что всю операционную работу фирмы выполнял директор данного ТОО.

Общая стоимость незаконно перемещенных товаров из КНР составила более 585 млн тенге. Сумма, подлежащая к уплате в бюджет таможенных платежей и налогов, – более 125 млн тенге. Пресс-служба АФМ РК

Также сообщается, что 31 марта Специализированным межрайонным следственным судом Алматы в отношении директора ТОО санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».