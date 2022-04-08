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Законодательство РК
11:39 08.04.2022

Токаев произвел кадровые перестановки в МИД

рк, мид, кадровые перестановки, токаев, указы Фото: пресс-служба МИД РК
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки в Министерстве иностранных дел РК, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, распоряжениями главы государства:

Ранее Касым-Жомарт Токаев сменил послов в Монголии и Китае.

Динара Халдарова
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