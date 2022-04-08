11:39 08.04.2022
Токаев произвел кадровые перестановки в МИД
Фото: пресс-служба МИД РК
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки в Министерстве иностранных дел РК, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, распоряжениями главы государства:
Ранее Касым-Жомарт Токаев сменил послов в Монголии и Китае.
Рахметуллин Акан Акасович назначен первым заместителем министра иностранных дел РК, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел РК;
Турсунов Адиль Капанулы назначен заместителем министра иностранных дел РК.