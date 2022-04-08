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Законодательство РК
11:40 08.04.2022

Касым-Жомарт Токаев освободил от должности первого замминистра иностранных дел

распоряжение Токаева Фото: gov.kz
Распоряжением Касым-Жомарта Токаева Шахрат Нурышев освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Нурышев Шахрат Шакизатович освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан, – говорится официальном в сообщении.

Ранее стало известно, что указом президента Шахрат Нурышев назначен послом Казахстана в Китае.

Теперь должность первого заместителя министра иностранных дел РК занимает Акан Рахметуллин.

Шахрат Нурышев родился 20 июня 1972 года в Алматы.

В 1995 году окончил Пекинский лингвистический университет, в 1996 – Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовой стаж:

  • Референт Управления Азии МИД РК (1996).

  • Атташе, третий секретарь паспортно-визовой службы МИД РК в г. Урумчи (1997).

  • Второй, первый секретарь Посольства РК в КНР (1999).

  • Начальник отдела, начальник управления Департамента Азии и Африки МИД РК (2004).

  • Советник Посольства РК в КНР, постоянный представитель РК при Секретариате Шанхайской организации сотрудничества (2005).

  • Советник-посланник Посольства РК В КНР (2007).

  • Посол по особым поручениям МИД РК (11.2008).

  • Национальный координатор РК по вопросам деятельности Шанхайской организации содружества, Специальный представитель Правительства РК по вопросам сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан (2009) (12.2008-02.2015).

  • Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике (02.2015-10.2019).

  • Первый заместитель министра иностранных дел РК (с 10.2019).

Анастасия Московчук
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