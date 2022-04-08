МОН теперь не требует от вузов зачетные книжки обучающихся

В МОН рассказали, что по поручению министра Асхата Аймагамбетова сокращен перечень документов для отчетности казахстанских вузов.

Таким образом, были сокращены 11 форм отчетности, в том числе зачетные книжки обучающихся, различные бумажные журналы успеваемости и т.д., – уточнил директор Департамента высшего и послевузовского образования Адлет Тойбаев.

Кроме того, министерство сократило еще ряд документов для отчетности вузов: