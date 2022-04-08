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11:51 08.04.2022

МОН теперь не требует от вузов зачетные книжки обучающихся

отчетность вузов Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство образования и науки Казахстана рекомендует вузам не создавать собственные бумажные виды отчетности, отмененные министерством, а осуществить полный переход на цифровую систему планирования и документооборота, сообщает Zakon.kz.

В МОН рассказали, что по поручению министра Асхата Аймагамбетова сокращен перечень документов для отчетности казахстанских вузов.

Таким образом, были сокращены 11 форм отчетности, в том числе зачетные книжки обучающихся, различные бумажные журналы успеваемости и т.д., – уточнил директор Департамента высшего и послевузовского образования Адлет Тойбаев.

Кроме того, министерство сократило еще ряд документов для отчетности вузов:

  1. Ведомость учета учебного времени работы преподавателей за каждый месяц (в часах и (или) кредитах).

  2. Ведомость учета учебного времени преподавателей за год (в часах и (или) кредитах).

  3. Экзаменационную ведомость (для промежуточной аттестации обучающихся).

  4. Протоколы заседаний комиссий по проведению итоговой аттестации обучающихся. Протокол заседания комиссии по проведению итоговой аттестации обучающихся о сдаче экзаменов итоговой аттестации (индивидуальный).

  5. Протокол заседания комиссии по проведению итоговой аттестации обучающихся о присвоении квалификации (сводный).

  6. Протокол заседания комиссии по проведению итоговой аттестации по рассмотрению выпускной работы (дипломного проекта (работы) обучающегося.

  7. Экзаменационную ведомость.

  8. План работы кафедры.

Анастасия Московчук
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