МОН теперь не требует от вузов зачетные книжки обучающихся
В МОН рассказали, что по поручению министра Асхата Аймагамбетова сокращен перечень документов для отчетности казахстанских вузов.
Таким образом, были сокращены 11 форм отчетности, в том числе зачетные книжки обучающихся, различные бумажные журналы успеваемости и т.д., – уточнил директор Департамента высшего и послевузовского образования Адлет Тойбаев.
Кроме того, министерство сократило еще ряд документов для отчетности вузов:
Ведомость учета учебного времени работы преподавателей за каждый месяц (в часах и (или) кредитах).
Ведомость учета учебного времени преподавателей за год (в часах и (или) кредитах).
Экзаменационную ведомость (для промежуточной аттестации обучающихся).
Протоколы заседаний комиссий по проведению итоговой аттестации обучающихся. Протокол заседания комиссии по проведению итоговой аттестации обучающихся о сдаче экзаменов итоговой аттестации (индивидуальный).
Протокол заседания комиссии по проведению итоговой аттестации обучающихся о присвоении квалификации (сводный).
Протокол заседания комиссии по проведению итоговой аттестации по рассмотрению выпускной работы (дипломного проекта (работы) обучающегося.
Экзаменационную ведомость.
План работы кафедры.