Поощрение педагогов и сотрудников вузов: утверждена система

Министерство науки и высшего образования разработало отраслевую систему поощрения министерства, сообщает Zakon.kz.

Система поощрений состоит из следующих видов поощрения:

"Ғылым және жоғары білім министрлігінің Алғысы" (Благодарность Министерства науки и высшего образования);

"Ғылым және жоғары білім министрлігінің Құрмет грамотасы" (Почетная грамота Министерства науки и высшего образования РК);

Почетный диплом "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру iсiнiң үздiгi" (Почетный диплом "Отличник высшего и послевузовского образования);

Почетный диплом "Ғылым үздігі" (Почетный диплом "Отличник науки");

Почетный диплом "Тіл жанашыры" (Почетный диплом "Радетель языка").

Устанавливается следующая последовательность поощрений:

"Ғылым және жоғары білім министрлігінің Алғысы"; "Ғылым және жоғары білім министрлігінің Құрмет грамотасы"; Почетный диплом "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру iсiнiң үздiгi" или Почетный диплом "Ғылым үздігі", или Почетный диплом "Тіл жанашыры".

Представление лиц к поощрению производится не ранее трех лет после предыдущего поощрения.

На одно лицо по основаниям, предусмотренным системой поощрения, вносится одно представление на поощрение.

Представления о поощрении рассматриваются по случаю празднования национального праздника День Республики, государственных праздников, профессионального праздника День работников науки и юбилейных дат.

Вручение производится руководством министерства или по его поручению другими должностными лицами в торжественной обстановке и вручается награжденному лично.

Документ предусматривает порядок внесения и рассмотрения материалов для поощрения, а также основания для награждения.

Приказ вводится в действие с 13 мая 2024 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили систему поощрений для учителей школ и лицеев.