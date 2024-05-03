Поощрение педагогов и сотрудников вузов: утверждена система
Система поощрений состоит из следующих видов поощрения:
- "Ғылым және жоғары білім министрлігінің Алғысы" (Благодарность Министерства науки и высшего образования);
- "Ғылым және жоғары білім министрлігінің Құрмет грамотасы" (Почетная грамота Министерства науки и высшего образования РК);
- Почетный диплом "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру iсiнiң үздiгi" (Почетный диплом "Отличник высшего и послевузовского образования);
- Почетный диплом "Ғылым үздігі" (Почетный диплом "Отличник науки");
- Почетный диплом "Тіл жанашыры" (Почетный диплом "Радетель языка").
Устанавливается следующая последовательность поощрений:
- "Ғылым және жоғары білім министрлігінің Алғысы";
- "Ғылым және жоғары білім министрлігінің Құрмет грамотасы";
- Почетный диплом "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру iсiнiң үздiгi" или Почетный диплом "Ғылым үздігі", или Почетный диплом "Тіл жанашыры".
Представление лиц к поощрению производится не ранее трех лет после предыдущего поощрения.
На одно лицо по основаниям, предусмотренным системой поощрения, вносится одно представление на поощрение.
Представления о поощрении рассматриваются по случаю празднования национального праздника День Республики, государственных праздников, профессионального праздника День работников науки и юбилейных дат.
Вручение производится руководством министерства или по его поручению другими должностными лицами в торжественной обстановке и вручается награжденному лично.
Документ предусматривает порядок внесения и рассмотрения материалов для поощрения, а также основания для награждения.
Приказ вводится в действие с 13 мая 2024 года.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили систему поощрений для учителей школ и лицеев.