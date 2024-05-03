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Поощрение педагогов и сотрудников вузов: утверждена система

Поощрение педагогов и сотрудников вузов: утверждена система, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 12:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство науки и высшего образования разработало отраслевую систему поощрения министерства, сообщает Zakon.kz.

Система поощрений состоит из следующих видов поощрения:

  • "Ғылым және жоғары білім министрлігінің Алғысы" (Благодарность Министерства науки и высшего образования);
  • "Ғылым және жоғары білім министрлігінің Құрмет грамотасы" (Почетная грамота Министерства науки и высшего образования РК);
  • Почетный диплом "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру iсiнiң үздiгi" (Почетный диплом "Отличник высшего и послевузовского образования);
  • Почетный диплом "Ғылым үздігі" (Почетный диплом "Отличник науки");
  • Почетный диплом "Тіл жанашыры" (Почетный диплом "Радетель языка").

Устанавливается следующая последовательность поощрений:

  1. "Ғылым және жоғары білім министрлігінің Алғысы";
  2. "Ғылым және жоғары білім министрлігінің Құрмет грамотасы";
  3. Почетный диплом "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру iсiнiң үздiгi" или Почетный диплом "Ғылым үздігі", или Почетный диплом "Тіл жанашыры".

Представление лиц к поощрению производится не ранее трех лет после предыдущего поощрения.

На одно лицо по основаниям, предусмотренным системой поощрения, вносится одно представление на поощрение.

Представления о поощрении рассматриваются по случаю празднования национального праздника День Республики, государственных праздников, профессионального праздника День работников науки и юбилейных дат. 

Вручение производится руководством министерства или по его поручению другими должностными лицами в торжественной обстановке и вручается награжденному лично.

Документ предусматривает порядок внесения и рассмотрения материалов для поощрения, а также основания для награждения.

Приказ вводится в действие с 13 мая 2024 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили систему поощрений для учителей школ и лицеев.

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