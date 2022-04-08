14:23 08.04.2022
Рисунки на тыквах китайского мастера стали известны по всему миру
Фото: pixabay
В Синьцзянском производственно-строительном корпусе мастера занимаются пирографией тыквы. К примеру, 39-летний народный мастер Усман Уби много лет занимается этим искусством.
За много лет он стал весьма известным.
Стоит отметить, что еще в 2015 году его тыкву-горлянку (один из самых популярных китайских талисманов) продавали на рынках Казахстана, Узбекистана и других стран Центральной Азии.
Пирография является одним из самых популярных (наряду с вышиванием и лепкой) видов детского и самодеятельного творчества во многих странах мира.
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