В Казахстане сократилось производство шампанского, но цены продолжают расти

В Казахстане стали меньше производить шампанского. За прошлый год было выпущено 1,1 миллиона литров. Объем снизился почти на четверть по сравнению с 2024-м, сообщает Zakon.kz.

Аналитики Energyprom.kz подсчитали: объем шампанского, произведенный в 2025 году, стал наименьшим показателем с 2015-го.

Несмотря на уменьшение выпуска, спрос на этот напиток (продажи на внутреннем рынке плюс экспорт) по-прежнему почти полностью обеспечивается за счет отечественной продукции, хотя ее доля постепенно сокращается в пользу импортных поставок.

Импорт продемонстрировал рост на 15,2% и достиг 85,7 тысячи литров. Ключевым поставщиком остается Франция, на чью долю пришлось 73,9 тысячи литров (или 86,2% от всего объема ввезенного шампанского) на сумму 4,4 миллиона долларов. На втором месте – Италия. Оттуда экспортировали 11,8 тысячи литров на 72,7 тысячи. Незначительный объем завезли из Германии (всего девять литров) по средней цене в 31,9 доллара за литр.

Весь объем произведенного и завезенного шампанского распродали на внутреннем рынке: 1,1 миллиона литров.

По итогам января этого года цены выросли на 1,7% за месяц, что стало наибольшим месячным удорожанием с сентября 2024-го.

