#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Пресс-релизы

В Казахстане сократилось производство шампанского, но цены продолжают расти

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 15:24 Фото: pexels
В Казахстане стали меньше производить шампанского. За прошлый год было выпущено 1,1 миллиона литров. Объем снизился почти на четверть по сравнению с 2024-м, сообщает Zakon.kz.

Аналитики Energyprom.kz подсчитали: объем шампанского, произведенный в 2025 году, стал наименьшим показателем с 2015-го.

Несмотря на уменьшение выпуска, спрос на этот напиток (продажи на внутреннем рынке плюс экспорт) по-прежнему почти полностью обеспечивается за счет отечественной продукции, хотя ее доля постепенно сокращается в пользу импортных поставок.

Импорт продемонстрировал рост на 15,2% и достиг 85,7 тысячи литров. Ключевым поставщиком остается Франция, на чью долю пришлось 73,9 тысячи литров (или 86,2% от всего объема ввезенного шампанского) на сумму 4,4 миллиона долларов. На втором месте – Италия. Оттуда экспортировали 11,8 тысячи литров на 72,7 тысячи. Незначительный объем завезли из Германии (всего девять литров) по средней цене в 31,9 доллара за литр.

Весь объем произведенного и завезенного шампанского распродали на внутреннем рынке: 1,1 миллиона литров.

По итогам января этого года цены выросли на 1,7% за месяц, что стало наибольшим месячным удорожанием с сентября 2024-го.

Ранее мы писали о том, почему игристое вино может вызвать серьезные реакции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Производство фармацевтических препаратов в Казахстане сократилось на 36%
12:24, 03 августа 2023
Производство фармацевтических препаратов в Казахстане сократилось на 36%
Цены на жилье в Казахстане продолжили расти в феврале
21:37, 11 марта 2025
Цены на жилье в Казахстане продолжили расти в феврале
Рынок жилья теряет обороты: сделки сокращаются, цены продолжают расти
16:01, 11 декабря 2025
Рынок жилья теряет обороты: сделки сокращаются, цены продолжают расти
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Актобе" опубликовал обновлённую форму на сезон 2026
15:23, Сегодня
"Актобе" опубликовал обновлённую форму на сезон 2026
Устроивший драку с Царукяном скандальный боец объединился с нокаутёром против Чимаева
14:53, Сегодня
Устроивший драку с Царукяном скандальный боец объединился с нокаутёром против Чимаева
Завидуйте молча: названы самые высокооплачиваемые футболисты "Астаны"
14:07, Сегодня
Завидуйте молча: названы самые высокооплачиваемые футболисты "Астаны"
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
13:51, Сегодня
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: