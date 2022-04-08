В АРРФР подсчитали, сколько россиян и белорусов открыли счета в казахстанских банках
Как сообщается на сайте АРРФР, с 24 февраля 2022 года в казахстанских банках было открыто 11 940 счетов для физических лиц – резидентов России и Беларуси. Из них 10 725 счетов были открыты при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, 1215 счетов открыты дистанционно.
В итоге общее количество граждан указанных государств, имеющих счета в банках Республики Казахстан, достигло 162 тысяч.Пресс-служба АРРФР
В агентстве отметили, что прирост новых счетов юридических лиц – резидентов РФ – с начала года незначителен.
С конца февраля текущего года банковские счета были открыты для семи российских компаний, и общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805.Пресс-служба АРРФР
В настоящее время порядок открытия и ведения банковских счетов для всех иностранных граждан и компаний урегулирован нормами закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОДФТ), а также регуляторными требованиями Национального банка и АРРФР.
Как напомнили в агентстве, согласно требованиям Правил №207 Нацбанка от 31 августа 2016 года, открытие счета может производиться как в офлайн-режиме, так и онлайн посредством электронного заявления.
Независимо от способа обращения до открытия банковского счета банки обязаны проводить надлежащую проверку иностранного заявителя по стандартам KYC (Know Your Customer), установленным законом о ПОДФТ.Пресс-служба АРРФР
В рамках надлежащей проверки банками проводится:
идентификация иностранного физического лица, юридического лица и его бенефициарных собственников, в том числе проверка достоверности полученных идентификационных данных;
установление предполагаемой цели и характера деловых отношений.
Кроме того, согласно требованиям к системам управления рисками и внутреннему контролю, установленным Правилами №18 Агентства от 22 марта 2020 года, в целях управления комплаенс риском банки обязаны проводить усиленный мониторинг операций иностранных клиентов, в том числе имеющих трансграничный характер.
В рамках усиленного мониторинга для выявления подозрительных сделок и недопущения транзакций, имеющих повышенные риски, банками дополнительно анализируются источники происхождения денег клиента и юридический статус его контрагента, условия и экономический смысл проводимой операции.Пресс-служба АРРФР