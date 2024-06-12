Когда в Казахстане появится еще один банк, рассказали в АРРФР

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов в кулуарах Казахстанско-корейского форума в Астане рассказал, когда может появиться еще один банк, сообщает Zakon.kz.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в стране действует корейская микрофинансовая организация. Он поддержал идею сделать ее банком второго уровня.

Журналисты поинтересовались у Олжаса Кизатова, каков механизм.

"Мы уже 7 июня выдали разрешение на конвертацию BNK Finance Kazakhstan в банк второго уровня. Но это разрешение, и теперь мы ожидаем, что в течение шести месяцев в микрофинансовой организации проведут организационно-технические мероприятия, то есть они должны подготовить офисные помещения, нужно купить IT-оборудование, серверное оборудование, нанять дополнительный персонал. То есть банк – это более сложный финансовый институт, чем МФО, и поэтому очень много организационно-технических мероприятий им предстоит сделать. И после завершения мы ожидаем, что в декабре этого года мы дадим им банковскую лицензию", – сообщил он.

По его словам, АРРФР позитивно оценивает вхождение BNK Finance Kazakhstan в банковский рынок, потому что сама группа BNK Financial Group очень крупная корейская финансовая корпорация.

"У них есть отделения во многих странах мира. И когда такой крупный финансовый институт входит к нам на банковский рынок, это всегда хорошо. Поэтому мы положительно оцениваем вхождение такого нового игрока на банковский рынок", – резюмировал Кизатов.

Ранее сообщалось, что еще один банк может появиться в Казахстане.