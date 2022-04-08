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16:01 08.04.2022

Цена билетов на бой Головкин – Мурата начинается от 82 тысяч тенге

Бокс Билеты на бой Головкин - Мурата Фото: Instagram/saitama-super-arena
Как уже известно, 9 апреля в японской Сайтаме пройдет объединительный бой чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина и обладателя пояса WBA Super Риоты Мураты. За сутки до этого поединка в кассах осталось считанное количество билетов, сообщает Zakon.kz.

Бой GGG – Murata пройдет на одной из крупных спортивных арен Японии – Saitama Super Arena, которая вмещает 37 000 зрителей. Арена используется для проведения множества спортивных соревнований и других мероприятий.

Как показывают онлайн-продажи из касс Saitama Super Arena, к текущему часу осталось незначительное количество билетов на два сектора по 22 000 йен (82 280 тенге) и 33 000 йен (123 420 тенге).

Три сектора, где оказались самые дорогие билеты, уже раскуплены болельщиками. Входные билеты в эти зоны продавались по 111 000 йен (205 700 тенге), 77 000 йен (287 980 тенге) и 111 000 йен (415 140 тенге).

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Куандык Шынасилов
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