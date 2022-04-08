При каких условиях в Казахстане будут открывать школы и детсады

Гарантированный государственный норматив сети организаций образования определен для обеспечения гарантированного Конституцией РК и законом «Об образовании» права граждан на бесплатное предшкольное, начальное, основное среднее и общее среднее образование.

Так, в каждом сельском населенном пункте с общей численностью обучающихся и воспитанников:

предшкольного возраста 5 и более человек гарантируется функционирование государственной дошкольной организации, реализующей общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения; младшего школьного возраста 5 и более человек гарантируется функционирование государственной организации начального образования; младшего и среднего школьного возраста 41 и более человек гарантируется функционирование государственной организации основного среднего образования; младшего, среднего и старшего школьного возраста 81 и более человек гарантируется функционирование государственной организации общего среднего образования.

Как отмечается, эти нормативы устанавливаются при отдаленности организаций образования более чем на три километра от населенного пункта, где постоянно проживают воспитанники и обучающиеся предшкольного и школьного возраста.

Однако при наличии между населенными пунктами естественных преград (реки, озера) аналогичные организации образования создаются и при меньшей отдаленности друг от друга.

В городской местности для удовлетворения потребности населения в получении бесплатного предшкольного и среднего образования гарантируется функционирование существующей сети государственных дошкольных организаций и организаций среднего образования.

Также гарантируется функционирование государственных интернатов при общеобразовательных школах при условии наличия 10 и более обучающихся, которые проживают в населенных пунктах, не имеющих соответствующих общеобразовательных школ.

Кроме того, гарантируется функционирование государственных школ-интернатов, которые открываются при контингенте 150 и более обучающихся, проживающих в населенных пунктах с малой численностью жителей.

Вместе с тем в каждой области гарантируется функционирование:

государственных санаторных школ-интернатов; государственных специальных организаций образования; государственных организаций образования для детей с девиантным поведением.

Проект документа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 апреля.