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Законодательство РК
16:07 08.04.2022

При каких условиях в Казахстане будут открывать школы и детсады

госнормативы для бесплатного образования детей Фото: Zakon.kz
Минобразования подготовило приказ «Об утверждении гарантированного государственного норматива сети организаций образования в зависимости от плотности населения и отдаленности населенных пунктов», сообщает Zakon.kz.

Гарантированный государственный норматив сети организаций образования определен для обеспечения гарантированного Конституцией РК и законом «Об образовании» права граждан на бесплатное предшкольное, начальное, основное среднее и общее среднее образование.

Так, в каждом сельском населенном пункте с общей численностью обучающихся и воспитанников:

  1. предшкольного возраста 5 и более человек гарантируется функционирование государственной дошкольной организации, реализующей общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения;

  2. младшего школьного возраста 5 и более человек гарантируется функционирование государственной организации начального образования;

  3. младшего и среднего школьного возраста 41 и более человек гарантируется функционирование государственной организации основного среднего образования;

  4. младшего, среднего и старшего школьного возраста 81 и более человек гарантируется функционирование государственной организации общего среднего образования.

Как отмечается, эти нормативы устанавливаются при отдаленности организаций образования более чем на три километра от населенного пункта, где постоянно проживают воспитанники и обучающиеся предшкольного и школьного возраста.

Однако при наличии между населенными пунктами естественных преград (реки, озера) аналогичные организации образования создаются и при меньшей отдаленности друг от друга.

В городской местности для удовлетворения потребности населения в получении бесплатного предшкольного и среднего образования гарантируется функционирование существующей сети государственных дошкольных организаций и организаций среднего образования.

Также гарантируется функционирование государственных интернатов при общеобразовательных школах при условии наличия 10 и более обучающихся, которые проживают в населенных пунктах, не имеющих соответствующих общеобразовательных школ.

Кроме того, гарантируется функционирование государственных школ-интернатов, которые открываются при контингенте 150 и более обучающихся, проживающих в населенных пунктах с малой численностью жителей.

Вместе с тем в каждой области гарантируется функционирование:

  1. государственных санаторных школ-интернатов;

  2. государственных специальных организаций образования;

  3. государственных организаций образования для детей с девиантным поведением.

Проект документа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 апреля.

Лариса Черненко
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