Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Организации для дополнительного образования детей появятся во всех населенных пунктах Казахстана

Организации по дополнительному образованию детей появятся во всех населенных пунктах Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 14:22 Фото: pexels
Министерство просвещения подготовило поправки в гарантированный государственный норматив сети организаций образования в зависимости от плотности населения и отдаленности населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

В частности, в норматив добавлен пункт, предусматривающий, что в каждом населенном пункте для удовлетворения потребности обучающихся и воспитанников, их родителей (законных представителей) в получении дополнительного образования гарантируется функционирование государственной организации дополнительного образования.

Как поясняется, дополнение вносится в рамках реализации права детей на равный доступ к дополнительному образованию.

Ранее правительством была поставлена задача к 2027 году увеличить охват детей дополнительным образованием до 100%. В настоящее время охват детей дополнительным образованием составляет 81,1% (3 102 433 детей).

Гарантированный государственный норматив сети организаций дополнительного образования:

  • позволит расширить и развить сеть внешкольных организаций в шаговой доступности от места жительства детей (дворовые клубы, комьюнити-центры, детские и молодежные центры творчества и т. п.), особенно в сельской местности;
  • создаст условия для творческого развития, поддержки талантливых детей, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, детей из социально уязвимых слоев населения;
  • обеспечит массовое вовлечение детей в дополнительное образование с учетом их интересов и особенностей и повлияет на снижение правонарушений, суицидов и др.

"Эта мера решит вопрос 100%-го охвата детей дополнительным образованием, удовлетворит потребности детей и их родителей в получении дополнительного образования, снимет социальную напряженность семей из социально уязвимых слоев населения", – отмечают в Министерстве просвещения. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 апреля.

Ранее мы рассказали, что новая должность появится у педагогов в Казахстане.

Читайте также

Как казахстанским перевозчикам получить разрешение для проезда по Узбекистану
Как казахстанским перевозчикам получить разрешение для проезда по Узбекистану
Минэнерго изменило ряд типовых конрактов на недропользование
Минэнерго изменило ряд типовых контрактов на недропользование
Правительство изменило ряд функций Министерства торговли
У Министерства торговли изменился ряд функций
Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство просвещения РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
Ливень, снег и тепло до +23°С ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте
Ливень, снег и тепло до +23°С ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте
Асфальт ушел под землю в Актобе
Асфальт ушел под землю в Актобе
Республиканскую трассу затопило в ЗКО
Республиканскую трассу затопило в ЗКО
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: