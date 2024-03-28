Организации для дополнительного образования детей появятся во всех населенных пунктах Казахстана

Министерство просвещения подготовило поправки в гарантированный государственный норматив сети организаций образования в зависимости от плотности населения и отдаленности населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

В частности, в норматив добавлен пункт, предусматривающий, что в каждом населенном пункте для удовлетворения потребности обучающихся и воспитанников, их родителей (законных представителей) в получении дополнительного образования гарантируется функционирование государственной организации дополнительного образования.

Как поясняется, дополнение вносится в рамках реализации права детей на равный доступ к дополнительному образованию.

Ранее правительством была поставлена задача к 2027 году увеличить охват детей дополнительным образованием до 100%. В настоящее время охват детей дополнительным образованием составляет 81,1% (3 102 433 детей).

Гарантированный государственный норматив сети организаций дополнительного образования:



позволит расширить и развить сеть внешкольных организаций в шаговой доступности от места жительства детей (дворовые клубы, комьюнити-центры, детские и молодежные центры творчества и т. п.), особенно в сельской местности;

создаст условия для творческого развития, поддержки талантливых детей, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, детей из социально уязвимых слоев населения;

обеспечит массовое вовлечение детей в дополнительное образование с учетом их интересов и особенностей и повлияет на снижение правонарушений, суицидов и др.

"Эта мера решит вопрос 100%-го охвата детей дополнительным образованием, удовлетворит потребности детей и их родителей в получении дополнительного образования, снимет социальную напряженность семей из социально уязвимых слоев населения", – отмечают в Министерстве просвещения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 апреля.

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