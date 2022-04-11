Куаныш Мухамеджанов — человек, отказавшийся от карьеры ради мечты

Житель города Талгара Алматинской области Куаныш Мухамеджанов с детства хотел заниматься робототехникой — создавать роботов своими руками, паять их и программировать. Тем не менее он пошел в медицину — отец работал стоматологом, родственники решили, что Куаныш тоже должен стать врачом.

В 90-е не спрашивали, какую профессию ребенок хочет получить, за нас выбирали. Я отучился в университете, работал стоматологом, но себя не видел в качестве врача, мне не нравилась эта сфера. Да, получал хорошие деньги, все нормально. Но потом решился все бросить. Объявил родным о своем решении – они были в шоке. Они меня не понимали. Для них создание скульптур – это детская ерунда. Куаныш Мухамеджанов

На закате своей врачебной карьеры Куаныш успел попробовать себя в бизнесе, в качестве ресторатора, открыв заведение совместно с братом и женой. Основной их проблемой стала необходимость привлечь клиентов.

За идеями семейная пара решила поехать в Таиланд, в Паттайю. Молодые люди увидели, как там украшают рестораны и завлекают гостей. Куаныш заметил арт-инсталляцию «Робот Бамблби» перед ресторанчиком, сделанную из деталей мотоциклов, и понял, что хочет создавать роботов в качестве скульптур.

Фото: Zakon.kz

Дома у меня лежал металлолом от старой машины. У отца попросил старый сварочный аппарат, научился варить как-то с помощью видеоуроков в Youtube и в течение месяца на вдохновении собрал первую скульптуру робота Бамблби, установил ее перед ресторанчиком. Начался интерес – люди фотографировались, останавливались, заходили. После Бамблби собрал Оптимуса, поменьше размером. Обо мне написали СМИ. Я вдохновился, подумал, что к моему творчеству есть интерес, предлагал свои скульптуры ТРЦ, кинотеатрам, но у их владельцев, увы, было холодное отношение, это никого не интересовало. Так я на четыре года ушел из информационного поля, сосредоточился на творчестве, создал целую коллекцию скульптур-роботов. Куаныш Мухамеджанов

По возвращении в Казахстан Куаныш начал искать сварщиков, скульпторов, которые могли бы сделать для него такую же скульптуру, как он видел в Таиланде, но не нашел. Доставка тяжелого робота из-за границы оказалась очень трудоемкой и затратной.

В 2020 году в одном из алматинских ТРЦ Куаныш выставил свои работы для мини-парка, с 2021 года он начал продавать скульптуры, участвовать в проектах.

Фото: Zakon.kz

Познания в медицине мне пригодились в творчестве. Когда врачом был, изучал анатомию, при создании скульптур человекоподобных роботов я сразу представляю, как они должны выглядеть. Куаныш Мухамеджанов

В 2022 году у Мухамеджанова появились первые заказы от иностранцев.

Самая маленькая скульптура робота, созданная Куанышем Мухамеджановым, ростом 2 метра, самая высокая — 4,5 метра. В планах у скульптора создать 10-метрового робота и космический корабль размером 4х7 метров. Все фигуры он собирает из старых пылесосов, игрушек, автомобилей и прочего вторсырья.

С детства я жил в квартире и всегда хотел свой дом построить и в нем жить. Чтобы иметь возможность всякое «барахло» хранить. Для меня слова «мусор» не существует. Я стараюсь все перерабатывать, с детства у меня такая тяга была. Я родителей даже научил собирать отходы для переработки, использовать что-то вторично. Собирал много хлама, сломанные пылесосы, магнитофоны, чтобы дать материалу, из которого они сделаны, вторую жизнь. Я создаю скульптуры в направлении искусства recycle-art (переработка отходов в искусство). Оказывается, это мое. Мне все говорят о робототехнике, но у меня не робототехника, а искусство, скульптура. Нужно заниматься тем, что нравится, главное — удовольствие получать от того, что делаешь. Куаныш Мухамеджанов

Особой фишкой творчества Мухамеджанова является создание роботов-девушек из пластика. На такую сложную работу не решаются многие известные мировые творцы.

Фото: Zakon.kz

Я со скульпторами общаюсь из США, Таиланда, они редко берутся за девушек-роботов. Получается чаще всего или пошло, или мужеподобно. Я как-то на ощущениях развил навык. Девушку-робота могу собрать за месяц, но полгода-год уходит, чтобы подобрать нужный подходящий пластик. Южнокорейские компании, интересующиеся моими работами, говорят, что пластиковые скульптуры роботов только я делаю. В Таиланде не умеют делать, хотят тоже посмотреть, как это делать. А эту «пластиковую» технологию я сам освоил. Видел, как скрепляют ПВХ-трубы и доработал технологию сам для создания скульптур. Украсть эту технологию, запатентовать ее кто-то вряд ли сможет. Это искусство же. Я рад буду, если пластик так будет использоваться. Чертежи у меня часто просят, а у меня нет их, я импровизирую. Куаныш Мухамеджанов

Сегодня в цехе скульптора лежит большой запас отслужившего свое металла, пластика, по его оценкам, из этой груды отходов может получиться как минимум пять новых скульптур роботов. Куаныш Мухамеджанов хочет открыть демонстрационный павильон, показывать, как создает свои работы.

Сейчас родные уже спокойнее к моему увлечению относятся. Родственники, конечно, еще недопонимают мое занятие, но родители рады за меня. Хотя ранее все смеялись. Куаныш Мухамеджанов

Мастер признался, что перед началом работы над очередной скульптурой видит лишь образ в целом, но не знает, какой она будет в итоге.