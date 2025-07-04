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Культура и шоу-бизнес

Дочь Алсу отказалась от музыкальной карьеры ради учебы в США

Алсу, дочь, карьера, музыка, юрист, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 16:44 Фото: Instagram/alsou_a
17-летняя дочь известной певицы Алсу Микелла Абрамова решила поступать на юридический факультет в один из престижных университетов США. Таким образом, дочь из знаменитой семьи отказалась от музыкальной карьеры, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в 2025 году наследница Алсу окончила американскую частную школу-пансион The Hun School of Princeton.

Алсу в интервью изданию "Комсомольская правда" отметила:

"Микелла сейчас сделала акцент на учебе, и у нее прекрасные результаты. При этом дочка не оставляет мечту – параллельно продолжает заниматься музыкой (это ее любовь и страсть). В то же время она понимает, насколько важно получить хорошее образование".

Старшая дочь Алсу стала известна после скандала на шоу "Голос. Дети" в 2019 году. Тогда зрители заподозрили накрутку голосов, и проверка это подтвердила.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 16:44
Алсу призналась в покупке голосов для дочери в музыкальном шоу "Голос"

В итоге Алсу призналась, что покупала голоса для дочери, из-за чего организаторам пришлось аннулировать итоги и провести повторное голосование.

Ранее мы сообщали, что казахстанский блогер Женис Омаров, более известный как Zheka Fatbelly, решился на кардинальные меры в борьбе с лишним весом. Предприниматель отправляется в школу к неоднократному рекордсмену Казахстана по различным воркаутерским дисциплинам Айтыму Жакупову.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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