Дочь Алсу отказалась от музыкальной карьеры ради учебы в США

17-летняя дочь известной певицы Алсу Микелла Абрамова решила поступать на юридический факультет в один из престижных университетов США. Таким образом, дочь из знаменитой семьи отказалась от музыкальной карьеры, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в 2025 году наследница Алсу окончила американскую частную школу-пансион The Hun School of Princeton.

Алсу в интервью изданию "Комсомольская правда" отметила:

"Микелла сейчас сделала акцент на учебе, и у нее прекрасные результаты. При этом дочка не оставляет мечту – параллельно продолжает заниматься музыкой (это ее любовь и страсть). В то же время она понимает, насколько важно получить хорошее образование".

Старшая дочь Алсу стала известна после скандала на шоу "Голос. Дети" в 2019 году. Тогда зрители заподозрили накрутку голосов, и проверка это подтвердила.

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В итоге Алсу призналась, что покупала голоса для дочери, из-за чего организаторам пришлось аннулировать итоги и провести повторное голосование.

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