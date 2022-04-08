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Законодательство РК
20:44 08.04.2022

ЧП на ТЭЦ-2 в Петропавловске: названа предварительная причина обрушения дымовой трубы

ТЭЦ Фото: Instagram/dtp_sko
По данным Комиссии по расследованию технологического нарушения, основной причиной обрушения дымовой трубы №1 на Петропавловской ТЭЦ-2 послужило нарушение режимов работы паровых котлов с несоблюдением минимальной температуры уходящих дымовых газов в трубе, передает Zakon.kz.
Данный фактор снижения температуры уходящих газов в стволе трубы мог привести к выносу «точки росы» и появлению водяного конденсата на внутренней поверхности футеровки трубы при соединении конденсата с примесями (сера SO2) в уходящих газах от котлов, образуя кислоты. Воздействие кислоты привело к преждевременному разрушению бетона и армировки ствола дымовой трубы. Пресс-служба Министерства энергетики РК

Отмечается, что для выяснения технического состояния дымовой трубы №1 и соблюдения эксплуатационных режимов работы котлов, в том числе по температурам уходящих газов, назначены соответствующие экспертизы.

Работа Комиссии по расследованию технологического нарушения продолжается.

22 марта в 10:32 под завалами строительных конструкций спасатели обнаружили тело машинистки, работавшей на ТЭЦ-2. Ход расследования взяли на контроль прокурор области и начальник ДП СКО. Директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2 задержали в рамках расследования дела по ст. 254 УК РК «Недобросовестное отношение к обязанностям».

Елена Беляева
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