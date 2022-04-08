22:08 08.04.2022
Подросток распылил перцовый баллончик во время занятий в школе Усть-Каменогорска
Фото: Zakon.kz
В администрации школы №5 сообщили о том, что пострадавших нет, все были отпущены домой, передает Zakon.kz.
Инцидент произошел 8 апреля в раздевалке во время занятий по физкультуре. О ЧП рассказали сотрудники учебного заведения.
Сотрудниками полиции было установлено, что содержимое перцового баллончика распылил один из одноклассников школьника. Учащийся, как он пояснил, всегда носит с собой перцовый баллончик для своей безопасности, т.к. проживает в отдаленном районе города. Пресс-служба ДП Восточно-Казахстанской области
Выяснилось, что во время занятий школьник 2006 года рождения решил переложить баллончик из кармана в портфель, но это заметили его одноклассники и попросили показать. По случайности один из подростков распылил содержимое в помещении.
За распыление перцового баллончика в школе в отношении школьника составлен протокол об административном правонарушении по ст. 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).