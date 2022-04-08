Подросток распылил перцовый баллончик во время занятий в школе Усть-Каменогорска

Инцидент произошел 8 апреля в раздевалке во время занятий по физкультуре. О ЧП рассказали сотрудники учебного заведения.

Сотрудниками полиции было установлено, что содержимое перцового баллончика распылил один из одноклассников школьника. Учащийся, как он пояснил, всегда носит с собой перцовый баллончик для своей безопасности, т.к. проживает в отдаленном районе города. Пресс-служба ДП Восточно-Казахстанской области

Выяснилось, что во время занятий школьник 2006 года рождения решил переложить баллончик из кармана в портфель, но это заметили его одноклассники и попросили показать. По случайности один из подростков распылил содержимое в помещении.

За распыление перцового баллончика в школе в отношении школьника составлен протокол об административном правонарушении по ст. 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).