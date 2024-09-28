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Перцовый баллончик распылили учителя в сельской школе в СКО

Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка , фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 14:02 Фото: Zakon.kz
В фойе здания школы села Талшық Акжарского района Северо-Казахстанской области два преподавателя распылили перцовый баллончик, сообщат Zakon.kz.

Инцидент случился 27 сентября 2024 года. В полицию поступило сообщение о том, что в школе райцентра Талшық дети падают в обморок, а в помещении стоит специфический запах. Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы и участковый инспектор эвакуировали из здания учеников, техперсонал и педагогов, после чего приступили к осмотру помещения.

"В ходе разбирательства установлено, что двое учителей данной школы рассматривали перцовый баллончик, после чего один из них, не осознавая последствий, распылил баллончик, в результате чего содержимое распространилось по воздуху помещения", – рассказали в пресс-службе ДП СКО.

В результате происшествия в районную больницу обратились двое учащихся 11 и девяти лет, а также 53-летняя женщина. Им оказали медицинскую помощь, в госпитализации они не нуждались.

Преподавателей, распыливших перцовый баллончик, привлекли к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что казахстанские полицейские задержали более 20 молодежных группировок, занимавшихся вымогательствами в школах. 

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