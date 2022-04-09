Уиллу Смиту запретили посещать церемонию «Оскар» в течение 10 лет

94-я церемония вручения премии «Оскар» должна была стать праздником для многих представителей нашего сообщества, проделавших за прошедший год потрясающую работу, но эти моменты были омрачены неприемлемым и пагубным поведением на сцене Смита, – приводит ТАСС цитату из документа, опубликованного киноакадемией.

Представители киноакадемии принесли извинения за то, что «во время церемонии неадекватно отреагировали» на «неожиданный и беспрецедентный» поступок со стороны актера.

Сегодня совет управляющих провел заседание с целью выработать наиболее подходящие меры в ответ на действия Уилла Смита на «Оскаре» наряду с тем, чтобы принять его заявление о выходе из состава академии. Было решено, что в течение 10 лет начиная с 8 апреля 2022 года Смиту будет запрещено посещать лично или виртуально любые мероприятия или программы, организуемые академией, – говорится в заявлении.

Голливудский актер и музыкант Уилл Смит на 94-й церемонии вручения «Оскара» ударил по лицу комика Криса Рока. Комик пошутил из-за выбритой головы Джады Пинкетт-Смит — супруги Уилла Смита, страдающей от алопеции — выпадения волос.

Позже на церемонии Смит был удостоен премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за картину «Король Ричард» о детстве теннисисток Винус и Серены Уильямс.

В начале апреля актер принял решение покинуть киноакадемию США, не дожидаясь дисциплинарного разбирательства в организации.