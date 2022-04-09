2130 казахстанцев продолжают получать лечение от КВИ

На 9 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2130 человек (1117 КВИ+ и 1013 КВИ-), из них:

в стационарах – 226,

на амбулаторном уровне – 1904.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в состоянии крайней степени тяжести – 1,

на аппарате ИВЛ – 3.