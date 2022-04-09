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09:31 09.04.2022

2130 казахстанцев продолжают получать лечение от КВИ

Лечение от КВИ в Казахстане Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 14 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 9 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2130 человек (1117 КВИ+ и 1013 КВИ-), из них:

  • в стационарах – 226,

  • на амбулаторном уровне – 1904.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в состоянии крайней степени тяжести – 1,

  • на аппарате ИВЛ – 3.

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