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10:32 09.04.2022

Китай обновил суточный максимум по числу инфицированных COVID-19

Суточный максимум Фото: pixabay
В Китае за прошедшие сутки зафиксировали 25 165 случаев заражения COVID-19 нового типа, что стало рекордом за всю пандемию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, этот показатель оказался на 4% больше, чем днем ранее, и в 2,5 раза превзошел динамику роста заражаемости, которая была достигнута ровно неделю назад.

Среди заболевших наблюдается повышенная температура, кашель и недомогание. Данные симптомы проявляются у 1350 человек, остальные 23 815 — бессимптомные носители. Лишь 94 из указанных лиц с коронавирусом прибыли из-за границы.

Также указывается, что число инфицированных, которые проходили лечение в Китае, превышает 197,2 тыс. человек — это в 2,1 раза больше, чем 2 апреля.

Эпидемическая ситуация в стране остается серьезной. Однако правительство продолжает держать ситуацию под контролем: число зон с повышенным уровнем опасности в КНР составляет 295 – примерно на 37% меньше, чем ровно неделю назад.

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