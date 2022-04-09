Китай обновил суточный максимум по числу инфицированных COVID-19

Как пишет ТАСС со ссылкой на Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, этот показатель оказался на 4% больше, чем днем ранее, и в 2,5 раза превзошел динамику роста заражаемости, которая была достигнута ровно неделю назад.

Среди заболевших наблюдается повышенная температура, кашель и недомогание. Данные симптомы проявляются у 1350 человек, остальные 23 815 — бессимптомные носители. Лишь 94 из указанных лиц с коронавирусом прибыли из-за границы.

Также указывается, что число инфицированных, которые проходили лечение в Китае, превышает 197,2 тыс. человек — это в 2,1 раза больше, чем 2 апреля.

Эпидемическая ситуация в стране остается серьезной. Однако правительство продолжает держать ситуацию под контролем: число зон с повышенным уровнем опасности в КНР составляет 295 – примерно на 37% меньше, чем ровно неделю назад.