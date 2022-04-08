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09:17 08.04.2022

Коронавирус увеличивает риск развития тромбов в 290 раз

коронавирус, тромбы, развитие Фото: unsplash
Коронавирус увеличивает риск развития тромбов в 290 раз в течение шести месяцев после заражения. Об этом сообщили в Межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19 на территории РК, передает Zakon.kz.

Исследование, проведенное в Швеции, доказывает, что у переболевших COVID-19 существенно повышается риск развития тромбов в течение следующих шести месяцев.

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Ученые отследили состояние здоровья более миллиона человек с положительным результатом теста на коронавирус в период с февраля 2020 года по май 2021 года и сравнили их с четырьмя миллионами людей того же возраста и пола, которые не были заражены.

Согласно полученным данным, риск тромбоэмболии легких (остановка кровотока в легких из-за тромба, приводящая к внезапной смерти) людей, тяжело перенесших COVID-19, был в 290 раз выше, чем обычно, и в семь раз выше нормы после легкой формы инфекции. По словам исследователей, это подчеркивает важность вакцинации против вируса.

Для непривитых людей это действительно веская причина вакцинироваться – риск (внезапной смерти) без вакцины намного выше.Главный исследователь из Университета Умео в Швеции Анн-Мари Форс Коннолли

Тромбоэмболия — лишь одно из множества состояний, которые могут возникать у людей после COVID-19. Многие исследования показали, что защитить от развития таких осложнений могут лишь вакцинация и ревакцинация высокоэффективными препаратами, используемыми в нашей стране.

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