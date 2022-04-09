Астрологи назвали самых обаятельных мужчин по знаку зодиака

Как сообщает 5-tv.ru, у мужчин разных знаков зодиака преобладают определенные качества.

Топ-3 самых красивых мужчин по знаку зодиака

Близнецы

С самого рождения природа одарила их необычайной красотой. Но Близнецам этого мало. Они постоянно стараются выглядеть лучше. Им не занимать умения подчеркивать достоинства своей внешности и скрывать недостатки.

Этот знак зодиака легко идет на эксперименты и готов на любые манипуляции со внешностью: может кардинально сменить имидж, отрастить или без сожаления сбрить бороду, покрасить волосы в необычный цвет.

У них потрясающее чувство юмора, они любят приключения и умеют любить.

Стрелец

Этому знаку зодиака покровительствует мужская планета Юпитер, который дарует им соответствующую мужественную внешность. Чаще всего Стрельцы — это высокие молодые люди, надушенные дорогим парфюмом и одетые в идеально отутюженный костюм.

С возрастом они выглядят еще изысканнее и красивее. Серебристая седина и трость придают их облику пленительную загадку. Их тело остается подтянутым даже в старости.

Рыбы

У этих мужчин не бывает отбоя от поклонниц с самого раннего возраста.

Секрет их обаяния отнюдь не в идеально пропорциональных чертах лица. Дело в том, что они от природы обладают невероятной пластикой, живой мимикой и харизмой.

Они всегда одеты «с иголочки» и обучены прекрасным манерам.