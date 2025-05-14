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Советы

Астрологи назвали три самых соблазнительных знака зодиака

Советы, пара, любовь, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 05:59 Фото: pexels
Астрологи уверены: у некоторых знаков зодиака харизма – это врожденный дар. Некоторым людям не нужно прилагать никаких усилий, чтобы привлекать внимание – их обаяние работает само собой, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Леди Mail, окружающие готовы потерять голову от:

Лев

Представители этого знака буквально излучают магнетизм. Львы знают себе цену и умеют это показывать без слов. Их уверенность, блеск в глазах, умение держать осанку и выбирать слова действуют на окружающих почти гипнотически.

Весы

Очарование Весов – это искусство легких прикосновений, полутонов и тонкого флирта. Они умеют строить диалог так, что собеседник чувствует себя единственным и самым важным. Представители этого знака зодиака подчеркивают достоинства других, создавая атмосферу тепла и легкости.

Стрелец

Стрельцы – прирожденные покорители сердец. Их обаяние невозможно описать одним словом: это смесь искренности, энергии и какой-то почти детской непосредственности. Они увлекают за собой легко – шуткой, взглядом, живой мимикой. Стрельцы никогда не делают ставку на одну только внешность.

Ранее были названы знаки зодиака, которым тяжелее всего пережить расставание.

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Аксинья Титова
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