13:30 09.04.2022
В Алматы на субботнике собрали почти 11 тысяч кубометров мусора
Фото: акимат Алматы
В Алматы с участием главы города Ерболата Досаева прошел общегородской субботник. В уборке дворов, парков и скверов, берегов водоемов приняли участие более 60 тыс. жителей, передает Zakon.kz.
В ходе экологической акции проведена массовая посадка деревьев на территории сакских курганов, в сосновом бору Алатауского района, на берегу озера Сайран и реки Каргалы. Всего высажено более 5 тыс. деревьев. Пресс-служба акимата Алматы
Фото: акимат Алматы
Во время субботника также проведены работы по улучшению эстетического вида города: покраска турникетов, опор, скамеек, урн.
Для вывоза мусора привлечено 502 единицы специальной техники коммунальных служб и предприятий города. Всего жители города собрали 10 910 кубометров мусора. Пресс-служба акимата Алматы
Фото: акимат Алматы
Фото: акимат Алматы
Фото: акимат Алматы
Фото: акимат Алматы