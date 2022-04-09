В Алматы на субботнике собрали почти 11 тысяч кубометров мусора

В ходе экологической акции проведена массовая посадка деревьев на территории сакских курганов, в сосновом бору Алатауского района, на берегу озера Сайран и реки Каргалы. Всего высажено более 5 тыс. деревьев. Пресс-служба акимата Алматы

Фото: акимат Алматы

Для вывоза мусора привлечено 502 единицы специальной техники коммунальных служб и предприятий города. Всего жители города собрали 10 910 кубометров мусора. Пресс-служба акимата Алматы

Во время субботника также проведены работы по улучшению эстетического вида города: покраска турникетов, опор, скамеек, урн.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы