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Законодательство РК
13:30 09.04.2022

В Алматы на субботнике собрали почти 11 тысяч кубометров мусора

мусор, субботник, алматы Фото: акимат Алматы
В Алматы с участием главы города Ерболата Досаева прошел общегородской субботник. В уборке дворов, парков и скверов, берегов водоемов приняли участие более 60 тыс. жителей, передает Zakon.kz.
В ходе экологической акции проведена массовая посадка деревьев на территории сакских курганов, в сосновом бору Алатауского района, на берегу озера Сайран и реки Каргалы. Всего высажено более 5 тыс. деревьев. Пресс-служба акимата Алматы

ерболат досаев, субботник

Фото: акимат Алматы


Во время субботника также проведены работы по улучшению эстетического вида города: покраска турникетов, опор, скамеек, урн.

Для вывоза мусора привлечено 502 единицы специальной техники коммунальных служб и предприятий города. Всего жители города собрали 10 910 кубометров мусора. Пресс-служба акимата Алматы

субботник, алматы

Фото: акимат Алматы

субботник, алматы

Фото: акимат Алматы

субботник, посадка деревьев

Фото: акимат Алматы

субботник, алматы

Фото: акимат Алматы

Анастасия Стативкина
Алматы
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