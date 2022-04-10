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13:07 10.04.2022

Водитель ждал спасателей на крыше автомобиля посреди реки в Алматинской области

Инцидент в Алматинской области Фото: Instagram/almatyobl_tjd
Спасатели эвакуировали мужчину в Талдыкоргане, где он застрял на автомобиле посреди реки Каратал, сообщает Zakon.kz.

9 апреля 2022 года в 00:42 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что мужчина на Mitsubishi Pajero хотел переехать реку и застрял посередине..

По прибытии на место вызова спасателями Оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области было установлено, что автомашина застряла посреди реки Каратал на месте сильного течения и глубине 1,5 - 2 метра, человек, находящийся в машине, забрался на крышу авто. Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Спасатели с помощью веревки и жилета эвакуировали его и доставили на берег. В медицинской помощи он не нуждался.

О судьбе автомобиля ничего не сообщается.

Константин Вноровский
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