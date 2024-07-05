Пять человек оказались в ловушке посреди реки в Жетысуской области

Помощь спасателей 5 июля понадобилась группе людей, застрявшей посреди реки в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС РК, в Панфиловском районе в 10 км от города Жаркент, на реке Усек, группа из пяти человек, в том числе трое детей, прошли до середины реки на островок и не смогли самостоятельно вернуться обратно на берег.





"На место происшествия незамедлительно выехали спасатели ДЧС Жетысуской области и приступили к спасательным мероприятиям. В медицинской помощи не нуждались", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 26 июня в Павлодарской области спасатели вытащили из воды тонущего мужчину.