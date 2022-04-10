13:34 10.04.2022
ДТП в Алматинской области - автобус перевернулся на бок, есть пострадавшие
Фото: Zakon.kz
Авария произошла утром 10 апреля в поселке Отенай на пересечении улиц Хван и Слямова, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области, по предварительной версии, водитель Mazda Cronos, проигнорировав дорожный знак, выехал с второстепенной дороги на главную, где и столкнулся с автобусом.
Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.
В результате 47-летний водитель автобуса Isuzu и трое его пассажиров, среди них двое женщин, были госпитализированы с различными травмами в больницу. Разбирательством по факту занимаются сотрудники талдыкорганской городской полиции. Пресс-служба ДП Алматинской области