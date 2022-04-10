Столтенберг заявил о трансформации НАТО и отправке военных на восток

В интервью британскому изданию The Telegraph он уточнил, что это связанно с возможным российским нападении на Эстонию или Латвию.

Также Столтенберг отметил, что готовится к тому, что усиление НАТО обернется «фундаментальной перезагрузкой альянса».

Говоря ситуации в Украине, Столтенберг сообщил, что НАТО «необходимо адаптироваться к новой реальности».

Сейчас мир меняется и НАТО меняется. Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Столтенберг отметил, что в данный момент на восточных границах НАТО сосредоточено 40 тыс. солдат. До начала российской военной спецоперации в Украине их было в десять раз меньше.

Россия в 2021 году передала США и НАТО требования по гарантиям безопасности. Среди них было предложение об отказе альянса от расширения на восток. Москва сочла ответы на требования отказом от предоставления гарантий безопасности. 24 февраля Россия по приказу президента Владимира Путина начала военную операцию в Украине. Москва на переговорах с Киевом требует отказа от планов по вступлению в НАТО.