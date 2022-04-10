15:57 10.04.2022
Казахстан снимает ограничения по сухопутной границе с соседями
Фото: Пограничная служба КНБ РК
С 11 апреля Казахстан снимает ограничения по сухопутной границе с Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией, сообщает Zakon.kz.
Межведомственная комиссия по недопущению распространения короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан приняла это решение еще 6 апреля.
Также, снимаются все ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиасообщением.
Но стоит помнить! Сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан, и иностранным граждан при наличии взаимного признания паспортов вакцинации. МВК по нераспространению COVID-19