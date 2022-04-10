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Законодательство РК
15:57 10.04.2022

Казахстан снимает ограничения по сухопутной границе с соседями

Казахстан, сухопутная граница Фото: Пограничная служба КНБ РК
С 11 апреля Казахстан снимает ограничения по сухопутной границе с Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией, сообщает Zakon.kz.

Межведомственная комиссия по недопущению распространения короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан приняла это решение еще 6 апреля.

Также, снимаются все ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиасообщением.

Но стоит помнить! Сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан, и иностранным граждан при наличии взаимного признания паспортов вакцинации. МВК по нераспространению COVID-19

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