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22:54 10.04.2022

Головкин сместил «Канело» в рейтинге лучших боксеров мира

бокс Фото: Instagram/gggboxing
Авторитетный портал о боксе Boxrec вернул Геннадия Головкина в рейтинг после победы над японцем Риотой Муратой. Казахстанец сразу оказался в рейтинге лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, передает Zakon.kz.

Как пишут Vesti.kz, долгое время в рейтинге лидировал мексиканец Сауль «Канело» Альварес, который теперь опустился на второе место.

В Топ-5, помимо Головкина и Альвареса, также входят американец Теренс Кроуфорд, британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик.

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Фото: скриншот

Отметим, что профессионализм нашего спортсмена отметил и побежденный Риота Мурата.

Я почувствовал уровень мастерства Головкина. Разнообразие его ударов было другим, потому что он наносит удары под разными углами. Силу его ударов я тоже ощутил, – признался Мурата.

9 апреля Головкин одержал победу в девятом раунде над японцем Риотой Муратой и объединил титулы IBF, IBO и WBA в среднем весе.

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Елена Беляева
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