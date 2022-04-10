22:54 10.04.2022
Головкин сместил «Канело» в рейтинге лучших боксеров мира
Фото: Instagram/gggboxing
Авторитетный портал о боксе Boxrec вернул Геннадия Головкина в рейтинг после победы над японцем Риотой Муратой. Казахстанец сразу оказался в рейтинге лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, передает Zakon.kz.
Как пишут Vesti.kz, долгое время в рейтинге лидировал мексиканец Сауль «Канело» Альварес, который теперь опустился на второе место.
В Топ-5, помимо Головкина и Альвареса, также входят американец Теренс Кроуфорд, британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик.
Фото: скриншот
Отметим, что профессионализм нашего спортсмена отметил и побежденный Риота Мурата.
Я почувствовал уровень мастерства Головкина. Разнообразие его ударов было другим, потому что он наносит удары под разными углами. Силу его ударов я тоже ощутил, – признался Мурата.
9 апреля Головкин одержал победу в девятом раунде над японцем Риотой Муратой и объединил титулы IBF, IBO и WBA в среднем весе.
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