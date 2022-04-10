Головкин сместил «Канело» в рейтинге лучших боксеров мира

Как пишут Vesti.kz, долгое время в рейтинге лидировал мексиканец Сауль «Канело» Альварес, который теперь опустился на второе место.

В Топ-5, помимо Головкина и Альвареса, также входят американец Теренс Кроуфорд, британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик.

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Отметим, что профессионализм нашего спортсмена отметил и побежденный Риота Мурата.

Я почувствовал уровень мастерства Головкина. Разнообразие его ударов было другим, потому что он наносит удары под разными углами. Силу его ударов я тоже ощутил, – признался Мурата.

9 апреля Головкин одержал победу в девятом раунде над японцем Риотой Муратой и объединил титулы IBF, IBO и WBA в среднем весе.

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