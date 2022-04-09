Геннадий Головкин победил нокаутом и забрал пояс WBA

Поединок Головкин – Мурата был рассчитан на 12 раундов, с правом завоевать три титула. В девятом раунде казахстанский боксер победил своего соперника техническим нокаутом.

Головкин поблагодарил организаторов боя и зрителей, которые пришли посмотреть на шоу. Он отметил, что Риото Мурата – прекрасный и стойкий боец.

Я бы хотел поблагодарить всех болельщиков, особенно тех, кто приехал из Казахстана. Рақмет сіздерге, жігіттер. Алға Қазақстан! Геннадий Головкин

Поединок судил пуэрториканский рефери Луис Пабон. На протяжении большей части противостояния казахстанский боксер Геннадий Головкин выглядел предпочтительнее.

Накануне боя Геннадию исполнилось 40 лет. С юбилеем спортсмена поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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