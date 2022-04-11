ФК «Кайрат» снова вышел в лидеры КПЛ

Главная сенсация произошла в Шымкенте, где местный «Ордабасы» обыграл действующего чемпиона Казахстана – «Тобол» из Костаная – 3:1. У хозяев отличились Эльхан Астанов и Серж Ньюадзи (дубль).

Центральный матч пятого тура прошел на Центральном стадионе Алматы, где встречались «Кайрат» и актауский «Каспий», команды которые входят в лидирующую тройку нынешнего сезона КПЛ.

Упорный поединок закончился минимальной победой хозяев поля благодаря красивому голу на 41-й минуте Жоао Пауло – 1:0. Этот успех позволил алматинцам единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата, в их активе 11 очков.

За «Кайратом» следуют три клуба: «Шахтер», «Тобол» и «Каспий», у всех по 10 баллов.

В других встречах пятого тура зафиксированы следующие результаты:

«Атырау» – «Акжайык» – 0:1;

«Шахтер» – «Мактаарал» – 5:1;

«Акту» – «Актобе» – 1:2;

«Туран» – «Кызыл-Жар» – 0:0;

«Астана» – «Тараз» – 2:1.

Шестой тур КПЛ-2022 пройдет 16 и 17 апреля, центральным его поединком будет матч «Тобола» и «Кайрата», чемпион против обладателя Кубка Казахстана.

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