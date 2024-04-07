КПЛ-2024: "Астана" проиграла два матча подряд, в лидеры вышел "Кайрат"

6-7 апреля прошли поединки четвертого тура Чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

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"Астана" – "Шахтер"

7 апреля "Астана" потерпела поражение в матче четвертого тура Казахстанской Премьер-Лиги от карагандинского "Шахтера" со счетом 0:1. Единственный гол в игре был забит экс-игроком "Астаны", полузащитником Рохером Каньясом на 26-й минуте.

Это уже второе поражение "Астаны" в текущем сезоне КПЛ. В предыдущем туре столичный клуб неожиданно уступил команде "Елимай". Для "Шахтера" эта победа стала первой в новом сезоне.

"Кайрат" – "Жетысу"

В четвертом туре казахстанской премьер-лиги "Жетысу" из Талдыкоргана сотворил сенсацию, не потерпев поражения в поединке с алматинским "Кайратом". Команда под руководством Кайрата Нурдаулетова сумела удержать ничейный результат на выезде.

По текущему положению в турнирной таблице, "Жетысу" занимает девятое место, в то время как "Кайрат" лидирует, занимая первую строчку.

Остальные результаты четвертого тура КПЛ-2024 выглядят следующим образом:

"Кызылжар" – "Женис" – 4:0

"Елимай" – "Кайсар" – 1:0

"Актобе" – "Атырау" – 1:1

"Туран" – Ордабасы" – 0:1

Ранее сообщалось, что 31 марта завершились поединки третьего тура Чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги. По его итогам чемпион Первой лиги 2023 года, клуба "Елимай", в Алматы сенсационно переиграл "Астану" со счетом 1:0.