Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

КПЛ-2024: "Астана" проиграла два матча подряд, в лидеры вышел "Кайрат"

КПЛ-2024: &quot;Астана&quot; проиграла два матча в подряд, в лидеры вышел &quot;Кайрат&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 01:55 Фото: Facebook/FC Astana
6-7 апреля прошли поединки четвертого тура Чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола"от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

"Астана" – "Шахтер"

7 апреля "Астана" потерпела поражение в матче четвертого тура Казахстанской Премьер-Лиги от карагандинского "Шахтера" со счетом 0:1. Единственный гол в игре был забит экс-игроком "Астаны", полузащитником Рохером Каньясом на 26-й минуте.

Это уже второе поражение "Астаны" в текущем сезоне КПЛ. В предыдущем туре столичный клуб неожиданно уступил команде "Елимай". Для "Шахтера" эта победа стала первой в новом сезоне.

"Кайрат" – "Жетысу"

В четвертом туре казахстанской премьер-лиги "Жетысу" из Талдыкоргана сотворил сенсацию, не потерпев поражения в поединке с алматинским "Кайратом". Команда под руководством Кайрата Нурдаулетова сумела удержать ничейный результат на выезде.

По текущему положению в турнирной таблице, "Жетысу" занимает девятое место, в то время как "Кайрат" лидирует, занимая первую строчку.

Остальные результаты четвертого тура КПЛ-2024 выглядят следующим образом:

  • "Кызылжар" – "Женис" – 4:0
  • "Елимай" – "Кайсар" – 1:0
  • "Актобе" – "Атырау" – 1:1
  • "Туран" – Ордабасы" – 0:1

Ранее сообщалось, что 31 марта завершились поединки третьего тура Чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги. По его итогам чемпион Первой лиги 2023 года, клуба "Елимай", в Алматы сенсационно переиграл "Астану" со счетом 1:0.

Читайте также

Провалом обернулся первый матч Магомеда Адиева в российском &quot;Ахмате&quot;
Провалом обернулся первый матч Магомеда Адиева в российском "Ахмате"
Диана Абдуллаева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды в Казахстане
Предупреждение от синоптиков: сильные дожди надвигаются на Казахстан
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
землетрясение
В Алматы ощутили землетрясение
Дорогу затопила река, Костанайская область
Переполненная водой из России река затопила трассу в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: