Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП Украины на 45%

Внутренний валовой продукт Украины по итогам года может упасть на 45,1% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приведены в прогнозе Всемирного банка. Степень экономического спада будет зависеть от длительности и интенсивности военного конфликта, сообщает Deutsche Welle.

Аналитики ожидают медленного восстановления украинской экономики. По их оценке, в 2023 году ВВП страны вырастет на 2,1%, в 2024-м – на 5,8%.

Инфляция в 2022 году составит 15%, годом позднее – 19%, а в 2024-м – 8,4%, следует из прогноза.

Ситуация в стране и перемещение лиц способны существенно отразиться на показателях бедности в Украине, подчеркивают эксперты. Доля населения страны, живущего за чертой бедности, грозит резко возрасти – с 1,8 до 19,8%, предупредил Всемирный банк.

В то же время ВВП России по итогам года может сократиться на 11,2%, считают аналитики. Причиной тому они называют существенные последствия введенных в отношении РФ санкций, в частности, сокращение внутреннего спроса.

В 2023 году эксперты прогнозируют рост экономики на 0,6%, а годом позднее – на 1,3%. По оценке Всемирного банка, годовая инфляция вырастет с 9% в 2021-м до 22% в 2022-м и останется значительно выше целевого показателя центрального банка.

Падения ВВП в текущем году аналитики ожидают и в граничащей с обеими странами Беларуси – на 6,5%. По мнению Всемирного банка, в 2023-м экономика Беларуси вырастет на 1,5%, годом позднее – на 1,6%.

Однако перспективы роста омрачены крайней неопределенностью, подчеркивают эксперты, поскольку экономические санкции в отношении Беларуси продолжают расширяться, а ее основной торговый и финансовый партнер – Россия – столкнулась с беспрецедентными ограничениями в экономическом и финансовом секторах.