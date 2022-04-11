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07:49 11.04.2022

Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП Украины на 45%

ВВП Украины Всемирный банк Фото: pixabay
Ситуация в Украине и перемещение лиц способны существенно отразиться на показателях бедности. Доля населения страны, живущего за чертой бедности, грозит резко возрасти, сообщает Zakon.kz.

Внутренний валовой продукт Украины по итогам года может упасть на 45,1% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приведены в прогнозе Всемирного банка. Степень экономического спада будет зависеть от длительности и интенсивности военного конфликта, сообщает Deutsche Welle.

Аналитики ожидают медленного восстановления украинской экономики. По их оценке, в 2023 году ВВП страны вырастет на 2,1%, в 2024-м – на 5,8%.

Инфляция в 2022 году составит 15%, годом позднее – 19%, а в 2024-м – 8,4%, следует из прогноза.

Ситуация в стране и перемещение лиц способны существенно отразиться на показателях бедности в Украине, подчеркивают эксперты. Доля населения страны, живущего за чертой бедности, грозит резко возрасти – с 1,8 до 19,8%, предупредил Всемирный банк.

В то же время ВВП России по итогам года может сократиться на 11,2%, считают аналитики. Причиной тому они называют существенные последствия введенных в отношении РФ санкций, в частности, сокращение внутреннего спроса.

В 2023 году эксперты прогнозируют рост экономики на 0,6%, а годом позднее – на 1,3%. По оценке Всемирного банка, годовая инфляция вырастет с 9% в 2021-м до 22% в 2022-м и останется значительно выше целевого показателя центрального банка.

Падения ВВП в текущем году аналитики ожидают и в граничащей с обеими странами Беларуси – на 6,5%. По мнению Всемирного банка, в 2023-м экономика Беларуси вырастет на 1,5%, годом позднее – на 1,6%.

Однако перспективы роста омрачены крайней неопределенностью, подчеркивают эксперты, поскольку экономические санкции в отношении Беларуси продолжают расширяться, а ее основной торговый и финансовый партнер – Россия – столкнулась с беспрецедентными ограничениями в экономическом и финансовом секторах.

Данияр Кунафин
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