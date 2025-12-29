#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.6
594.27
6.48
Мир

Аналитики спрогнозировали обстановку в Европе в случае прекращения конфликта в Украине

Карта Европы, мира, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 07:31 Фото: pexels
Аналитики прогнозируют, что прекращение конфликта между Россией и Украиной способно запустить положительный цикл для экономики Европы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Financial Times, положительный цикл может включать в себя снижение цен на энергоносители, рост инвестиций и экспорта.

Аналитики, опрошенные изданием, связали перспективы европейского ренессанса с завершением конфликта при условии, что мир будет достигнут на выгодных для Киева условиях.

Согласно прогнозу, экономический рост в еврозоне замедлится до 1,2% в 2026 году, но затем ускорится до 1,4% в 2027-м.

При этом большинство опрошенных экспертов считают, что экономический рост Европы будет прежде всего обоснован намерением Германии вложить 1 трлн евро в оборону и инфраструктуру.

Некоторые аналитики скептично относятся к этой возможности: по их мнению, немецкого капитала может быть недостаточно, чтобы преодолеть неопределенность на геополитической арене.

Ранее мы сообщали о том, что Сенат вернул в Мажилис закон о банках.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Маск спрогнозировал скорый конец конфликта России и Украины
10:03, 09 ноября 2024
Маск спрогнозировал скорый конец конфликта России и Украины
Трамп снова пообещал остановить конфликт в Украине
06:53, 26 мая 2024
Трамп снова пообещал остановить конфликт в Украине
Костанайцев пытались завербовать для участия в конфликте в Украине
11:32, 30 июня 2023
Костанайцев пытались завербовать для участия в конфликте в Украине
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: