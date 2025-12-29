Аналитики спрогнозировали обстановку в Европе в случае прекращения конфликта в Украине

Аналитики прогнозируют, что прекращение конфликта между Россией и Украиной способно запустить положительный цикл для экономики Европы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Financial Times, положительный цикл может включать в себя снижение цен на энергоносители, рост инвестиций и экспорта.

Аналитики, опрошенные изданием, связали перспективы европейского ренессанса с завершением конфликта при условии, что мир будет достигнут на выгодных для Киева условиях.

Согласно прогнозу, экономический рост в еврозоне замедлится до 1,2% в 2026 году, но затем ускорится до 1,4% в 2027-м.

При этом большинство опрошенных экспертов считают, что экономический рост Европы будет прежде всего обоснован намерением Германии вложить 1 трлн евро в оборону и инфраструктуру.

Некоторые аналитики скептично относятся к этой возможности: по их мнению, немецкого капитала может быть недостаточно, чтобы преодолеть неопределенность на геополитической арене.

Ранее мы сообщали о том, что Сенат вернул в Мажилис закон о банках.